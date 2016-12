Notícies Dissabte 22.03.2014 08:54

EL PI DE SELVA DENUNCIA QUE EL BATLE NO CONVOCA PLENS ORDINARIS DES DE FA 4 MESOS

Proposta per les Illes lamenta que els regidors de l’oposició no puguin desenvolupar la seva tasca de control al govern municipal davant la manca de sessions

Marga Sampol, regidora i portaveu d'El PI-Proposta per les Illes de Selva, ha presentat a l'Ajuntament una sol·licitud demanant la convocatòria del plenari ordinari de la corporació, ja que el batle Joan Rotger no dóna compliment al calendari establert per a la convocatòria de plens. Segons sembla, les obligacions de Rotger com a vicepresident del Consell de Mallorca no li deixen prou temps per dedicar-se al seu poble.

La darrera convocatòria de ple ordinari fou el 12 de novembre de l'any passat i després de més de quatre mesos sense convocatòria, el PI-Proposta per les Illes sol·licita públicament que es convoqui la sessió en data i forma, i es compleixi l’acord de convocar els regidors cada dos mesos. “És l’única manera” ha dit Sampol “de poder presentar les nostres propostes i fer el control que ens pertoca a l'acció de l'equip de govern”.

Així, des de la data del darrer ple i fins a dia d'avui, el PI ha presentat fins a quatre mocions per debatre al plenari que no han pogut esser debatudes per manca de convocatòria. Per tot això, Marga Sampol demana “poder desenvolupar la meva tasca en la corporació municipal” i ha anunciat “l'entrada al registre municipal d’una nova sol·licitud de convocatòria del Ple. Esperem que aquesta vegada el batle ens escolti.”