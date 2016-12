Notícies Dijous 20.03.2014 08:22

'Viure en català i sense cap retallada'

CCOO organitza les VIII Jornades de Normalització Lingüística

En el marc de les VIII Jornades de Normalització Lingüística que organitza el sindicat Comissions Obreres (CCOO) entre els dies 21 i 22 de març, s'ha inclòs una jornada que té l'objectiu de mostrar la realitat sobre l'ús del català en les comunitats que compartim llengua, i analitzar de quina manera “les retallades han repercutit en la normalitat i la cohesió social”.

Segons assenyala la Federació de l'Ensenyament de Comissions (FECCOO) aquesta jornada té la intenció de recuperar el debat sobre l'ús social del català “que les retallades socials del Govern ens ha raptat”.

Amb tot, el que es persegueix amb la iniciativa 'Viure en català i sense cap retallada' és obrir un debat que aporti el necessari reconeixement per part de tota la societat del paper que juga l'educació «en l'assoliment de les característiques culturals i lingüístiques com a principals elements de cohesió social», una cohesió, que segons han criticat, “ha estat malmesa i esmicolada per l'actual clima de confrontació i de brutals retallades socials”.

Des del sindicat apunten que l'actual imposició del TIL i la tramitació dels currículums LOMQE, que vulneren competències autonòmiques, “desequilibren també aquest ús social”, apuntant que aquests aspectes seran també debatuts en les jornades.

Amb tot, des de CCOO han considerat oportú convidar expressament els responsables educatius i culturals de les formacions polítiques i a la resta d'entitats cíviques i socials “que són i se senten part activa de la societat i de la comunitat educativa”. Per a extreure conclusions derivades de la jornada, s'han establert dos debats al finalitzar les ponències. La jornada serà inaugurada aquest divendres, a les 16.30 hores.