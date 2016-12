Notícies Dimarts 18.03.2014 21:55

Més de trenta-un mil estudiants de secundària i batxillerat participaran dijous en la XIX Prova Cangur de Matemàtiques

La Prova se celebrarà a Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, Andorra i la Franja de Ponent, i té per objectiu estimular l’aprenentatge de les matemàtiques

Quatre mil alumnes de les Illes Balears, quatre mil tres-cents del País Valencià i més de vint-i-tres mil de Catalunya, Andorra i la Franja de Ponent, procedents de més de vuit-cents centres educatius, participaran aquest dijous, 20 de març, a partir de les deu del matí, en la XIX Prova Cangur de Matemàtiques. Es tracta d’una activitat de divulgació matemàtica que se celebra en diversos països d’Europa, Àsia i Amèrica —membres de l’associació Kangourou Sans Frontières— i té per objectiu fomentar el gust per les matemàtiques entre els joves. A Catalunya, la prova se celebrarà a 143, entre les quals hi ha la Casa de Convalescència, seu de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

La prova s’adreça a estudiants d’entre tercer d’ESO i segon de batxillerat i consisteix a resoldre trenta problemes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions per a cada problema. La prova s’ha de resoldre en una hora i quart, i els enunciats es preparen cada any en una reunió internacional de l’associació Kangorou Sans Frontières. En aquesta edició, a Catalunya, Andorra i la Franja de Ponent, s’han inscrit 23.283 joves. D’aquests, 8.321 són alumnes de tercer d’ESO; 7.112, de quart d’ESO; 4.819, de primer de batxillerat, i 3.031, de segon de batxillerat. En total, hi participen 626 centres escolars, i per primera vegada, en el cas de Catalunya, hi participen més de la meitat dels centres de secundària.

La prova la convoca, des del 1996, la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), filial de l’IEC. La SCM és qui organitza la prova a Catalunya, Andorra i la Franja de Ponent; a les Illes Balears i al País Valencià, tot i que la prova se celebra sota els auspicis de la SCM, l’organització és a càrrec de la Societat Balear de Matemàtiques Xeix i la Societat Al-Khwarizmi, respectivament. En l’organització de la prova a Catalunya, Andorra i la Franja de Ponent, hi col·laboren el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les universitats catalanes i altres entitats cíviques. La Prova Cangur de Matemàtiques del 2014 rep subvencions de la Fundació Catalunya - La Pedrera i de la Fundació Privada Cellex.