Notícies Dilluns 17.03.2014 19:54

Antoni Verger reelegit portaveu de la Federació del PSM-Entesa de Palma

Ha rebut el 98% dels vots de militants i simpatitzants que han participat en el VIII Congrés local

Antoni Verger, regidor MÉS a Cort, ha estat reelegit aquest dissabte portaveu de la Federació del PSM-Entesa de Palma. Verger, que ocuparà el càrrec durant dos anys més, ha rebut el 98% dels vots del mig centenar de militants i simpatitzants que han participat en el VIII Congrés local de la formació.

El Congrés, segons la formació nacionalista, també ha servit per renovar el reglament intern de la formació, per aprovar la proposta política i l'informe de gestió. La principal novetat introduïda en el reglament és el limitar a 8 anys el període màxim per a desenvolupar les funcions de portaveu.



D'altra banda, s'ha aprovat convocar dues audiències públiques anuals per tal que els càrrecs electes a l'Ajuntament de Palma expliquin la feina desenvolupada a Cort. A més, la federació aprovarà els seus comptes a través de pressuposts participatius.



Durant el congrés també s'ha aprovat la ponència política, que opta per enfortir la coalició de MÉS. Els principals eixos seran la “radicalitat democràtica” i la “participació ciutadana”. També s'han acordat les principals línies d'actuació per al període 2015-2020 que han quedat recollides en el document “La Palma que volem”.