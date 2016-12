Notícies Dilluns 17.03.2014 19:50

Empresaris sobiranistes

Fa pocs dies, del president del Centre Català de Negocis, Albert Pont, visità Mallorca

Fa cinc anys, l'Obra Cultural Balear encetà una tasca de connexió entre petits, mitjans i grans empresaris, amb l'objectiu de crear un grup de treball que aplegui tota aquella gent relacionada amb el món de l'empresa que estigui compromesa amb la Llengua, la Cultura i el País. La resposta ha estat sorprenentment bona i s'ha aconseguit comprometre a gairebé 200 persones del món empresarial mallorquí.

Enguany, seguint la tasca feta per l'OCB, el Grup Blanquerna, think tank sobiranista, ha proposat a alguns d'aquests empresaris que facin una passa més i s'autoorganitzin per proposar el debat a l'entorn de la necessitat de que l'empresariat mallorquí, més enllà de les cinc o sis grans empreses turístiques, ha de menester un estat que defensi els seus interessos, cosa que no fa l'estat espanyol.

En aquest sentit, la visita a Mallorca, fa pocs dies, del president del Centre Català de Negocis, Albert Pont, va servir com a esperó perquè un grup d'empresaris es posassin a fer feina en la línia de creació d'un espai empresarial sobiranista.

La intenció d'aquest grup impulsor és fer arribar el convit i les seves reflexions a tot l'empresariat de les Balears.