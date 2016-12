Notícies Divendres 14.03.2014 21:01

Antoni Vallespir: “sentir segons quines emissores de ràdio els matins, me regira”

El Prior de Lluc es mostra crític amb la denúncia del Bisbat contra les activistes feministes

El protagonista de l'entrevista del dia al programa matinal d'Ona Mediterrània, Sus Mallorca, ha estat el Prior de Lluc, Antoni Vallespir, que s'ha mostrat molt contundent en les seves respostes.

Vallespir ha denunciat les polítiques contràries a la llengua catalana del Govern Bauzá i respecte a la conferència Episcopal espanyola ha afirmat que “a Madrid no ens entenen” i ha confessat que “sentir segons quines emissores de ràdio els matins, me regira”.

Pel que fa a les detencions d'activistes militants d'Arran per la protesta feminista a l’església de Sant Miquel de Palma que va interrompre un ofici el 9 de febrer, que ja han arribat a set i que s'han produït com a conseqüència de la denuncia del Bisbat de Mallorca, el prior de Lluc, Antoni Vallespir, ha manifestat al programa el Bisbat “s'ha de preocupar-se pels temes que realment preocupen a la societat i no per coses com aquestes”.

Vallespir també ha volgut manifestar la seva opinió sobre el paper de la dona a l'Església. El Prior assegura que se sent decebut pel fet que les dones no ocupen el paper que mereixen dins l'Església.