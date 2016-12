Notícies Dimecres 12.03.2014 19:07

MÉS diu que el Consell no té recursos per fer front a la Llei del Règim Local

El portaveu ecosobiranista, Joan Font, assegura que amb la posada en funcionament de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, 'el Consell no podrà assumir totes les competències que li cauran a sobre'

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Joan Font, i la portaveu adjunta, Magdalena Palou, han comparegut avui en roda de premsa per explicar els efectes que provocarà dins el Consell la posada en marxa de la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Font ha denunciat que l’administració insular haurà de fer front a totes les competències que aquesta nova llei lleva als ajuntaments. “A dia d’avui, el Consell no disposa dels recursos humans i econòmics necessaris per assumir totes les competències que marca aquesta llei”, ha assegurat Font. El portaveu ha fet referència a les competències d’enllumenat públic, aigua potable, recollida i tractament de residus, neteja viària o biblioteques.

El portaveu ecosobiranista ha lamentat que la presidenta Maria Salom no faci res per aclarir les qüestions que sorgeixen amb aquesta llei, com per exemple les competències que seran delegades a la CAIB i als Consells Insulars, o com aquests assumiran la coordinació d’aquestes competències. “La presidenta s’amaga per no enfrontar-se al PP de Madrid i demostra una vegada més que no té paraula”, ha lamentat Font.

Per la seva part, la portaveu adjunta, Magdalena Palou, ha explicat les iniciatives que la coalició MÉS per Mallorca portarà al ple ordinari de març, que és celebra demà. Palou ha destacat una moció relativa al Dia Internacional de la Dona Treballadora, i una altra referent a la rehabilitació de les casetes dels peons caminers com a refugis de muntanya.