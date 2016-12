Notícies Dimarts 01.10.2013 16:11

El Seminari Blanquerna reunirà polítics illencs i principatins per parlar de sobiranisme

Participaran en la XXVII trobada des de la líder del PSIB, Francina Armengol, fins el diputat de la CUP, Quim Arrufat

El XXVII Seminari Blanquerna se celebrarà enguany els dies 11, 12 i 13 d’octubre sota el títol ‘300 anys després, la llibertat’. La trobada, a l’Arenal de Llucmajor, comptarà amb la presència de destacats polítics illencs de la talla de Francina Armengol (PSIB), Manel Carmona (EU), Biel Barceló (PSM), David Abril (IV), Josep Melià (PI) o Joan Lladó (ERC). Tots ells formaran part, el dissabte dia 12, d’una taula rodona sobre la situació de les Illes Balears.

Més concretament, es plantejarà la pregunta ‘Quin nou Estat necessiten les Illes Balears?’. Un dia abans, el divendres 11, els assistents hauran pogut escoltar les experiències del referent més proper, el Principat de Catalunya, immers en el procés d’autodeterminació. Amb el propòsit d’aprendre dels processos principatins, els organitzadors han convidat diversos polítics de primera línia: Josep Rull (CiU), Marta Rovira (ERC), Dolors Camats (IV) i un dels representants de la candidatura revelació de les passades eleccions, Quim Arrufat (CUP).

L’organització d’aquesta trobada és a càrrec del Grup Blanquerna, una escola de pensament constituïda els anys 80 i que enguany s’ha refundat com a think tank sobiranista. El president de l’entitat, Tomeu Martí, ha explicat que, a banda d’aquestes taules rodones, “destaca la participació en el Seminari de Marc Gafarot i Xavier Solano, dos experts en política internacional, que exposaran els casos de Bèlgica i Escòcia, respectivament”.

Durant el cap de setmana també es presentaran dues campanyes: una d’internacional, batejada ‘Un milió de signatures per l’autodeterminació’, de la Comissió Internacional de Ciutadans Europeus (ICEC); i #sompaïsoscatalans, una iniciativa que treballa per la unitat cultural, lingüística, econòmica i política dels Països Catalans.

Completen el programa figures com Damià Pons o l’exsenador Pere Sampol, que presentarà el seu llibre ‘El fracàs d’Espanya’.

Martí ha detallat que, durant el XXVII Seminari Blanquerna, i com sol ser habitual des de fa més de 20 anys, “hi haurà temps per compartir oci i experiències en el marc d’activitats més informals com un cinefòrum, una festa amb el grup Taverners o un dinar al Club Nàutic”. L’Hotel Mediodía serà l’encarregat d’acollir els assistents, que poden triar quedar a dormir en pensió completa o inscriure’s només a les xerrades.

Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web: www.grupblanquerna.cat