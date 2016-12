Notícies Dimarts 01.10.2013 15:36

La riuada verda torna dins i fora del Parlament de les Illes

Uns dos mil manifestants s'hi tornen a concentrar a les portes mentre es fa el ple per a exigir la dimissió de Bauzá i Camps · L'hemicicle també s'omple de samarretes verdes

El govern de les Illes Balears continua sense voler fer cas del clam de la comunitat educativa expressat en la històrica manifestació de diumenge. Els sindicats i l'Assemblea de Docents exigeixen que es retiri el decret de llengües (TIL), però el govern diu i repeteix que té l'aval de la majoria absoluta per a imposar-lo. Ahir, la quarta reunió entre els representants del sector i la consellera d'Educació, Joana Maria Camps, es va tancar sense acord. Per aquest motiu i continuant la protesta dels darrers tres dimarts, centenars de manifestants, la majoria docents, pares i alumnes, s'han concentrat a les portes de parlament vestits amb samarretes verdes per a exigir la dimissió de Bauzá i Camps. A l'interior de l'hemicicle, els diputats de l'oposició també han exhibit samarretes verdes.

Mentrestant, el govern, per la seva banda, continua sense moure's ni un mil·límetre. El president Bauzá ha criticat durant el ple la presència de polítics catalans a la multitudinària protesta de diumenge. Ha esmentat el diputat d'Esquerra, Joan Tardà, i l'ex-president del mateix partit, Josep Lluís Carod-Rovira. Bauzá ha profitat per atacar la cap del PSIB, Francina Armengol, dient-li: 'Sou cada vegada més extremista que els nacionalistes que té al voltant.'

Camps aviva la catalanofòbia

La consellera d'Educació, Joana Maria Camps, per la seva banda, ha tornat a avivar la catalanofòbia quan ha assimilat els llaços quadribarrats penjats a les escoles en defensa de la llengua amb Catalunya. 'No vengui aquesta terra a altres països o a altres comunitats', ha retret al socialista Lluís Maicas.

Diumenge, clam històric per l'educació

Les principals ciutats de les Illes Balears i Pitiüses van esdevenir diumenge un clam contra la política educativa del govern de José Ramón Bauzá. Desenes de milers de ciutadans es van posar la samarreta verda de la revolta dels mestres i van sortir al carrer per alçar la veu contra les últimes imposicions del PP i l'aplicació del decret de llengües, que vol ensorrar el consens sobre la immersió lingüística. Els organitzadors calculen que hi hagué noranta mil assistents a la manifestació de Palma (més de cent mil a totes les illes). La Societat Balear de Matemàtiques, que s'havia proposat de fer-ne un càlcul precís, diu que es va arribar a vuitanta mil manifestants a Palma.

RECULL D'IMATGES DE LA MOBILITZACIÓ: Les Illes s'omplen de samarretes verdes

La manifestació de Palma va començar a caminar a les 17.55, cinc minuts abans del moment previst, per por de l'aglomeració. La plaça d'Espanya era plena de gom a gom i tota de color verd. Sindicats, docents, pares i mares d'alumnes van anar en massa a la manifestació que els organitzadors consideren la més gran de la història de les Illes. Poca estona després d'haver començat a Palma, també va arrencar la manifestació de Maó, que igualment va escampar el color verd dels concentrats pels carrers del centre de la capital de Menorca. Aproximadament a la mateixa hora, milers de manifestants començaven a caminar a Eivissa.



A Palma, la manifestació va anat de la plaça d'Espanya fins a la plaça de la Reina, en un trajecte de prop de tres quilòmetres, mentre milers de manifestants continuaven arribant encara al punt d'eixida.