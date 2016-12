Notícies Dilluns 30.09.2013 10:26

Anàlisi de la revolta verda en 10 piulets

El sociòleg menorquí Pau Obrador valora les conseqüències de la manifestació històrica d'ahir

La manifestació històrica que ahir va fer-se a Palma contra la política educativa del govern del Partit Popular de José Ramón Bauzá és una sacsejada important al panorama polític de les Illes. L'anàlisi dels factors que han portat fins on som i les conseqüències que pot tenir aquesta demostració de força serà també una eina més per redreçar la situació de conflicte que viu la comunitat educativa i, per extensió, la societat mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterenca. El sociòleg menorquí Pau Obrador, professor de la Universitat de Sunderland, ha fet aquest matí una anàlisi que ha resumit en deu piulets a Twitter. Us els oferim a continuació:

1. El Goven de Bauzà ha perdut el suport popular. Si tot continua igual la derrota és inevitable. — Pau Obrador (@pauobrador) September 30, 2013

2. La població ha dit majoritàriament 2 coses: No a trencar el consens lingüístic i Sí a una educació d qualitat, lliure pública i en català — Pau Obrador (@pauobrador) September 30, 2013

3. Si Bauzà continua enrocat, els qui perdran seràn els batlles. Hi ha moltes alcadies en joc. — Pau Obrador (@pauobrador) September 30, 2013

4. Si Bauzà cedeix i admet la derrota no tindrà més opció que dimitir. La ultradreta no li perdonarà mai. — Pau Obrador (@pauobrador) September 30, 2013

5. 2 Lògiques dins el PP: la que es mira de reüll al Mundo (Bauzà vol fer carrera a Madrid) i la que es mira de reüll el carrer (Batlles) — Pau Obrador (@pauobrador) September 30, 2013

6. Si Bauzà no cedeix el repte és ara com continuar la mobilització 15 mesos. Insubmissió? — Pau Obrador (@pauobrador) September 30, 2013

7. A Menorca cap càrrec públic PP s'ha posat al costat dl poble. No es veuen com a representats dl poble sinó com a delegats dl movimiento — Pau Obrador (@pauobrador) September 30, 2013

8. El valor d'aquesta protesta és la força de la unitat de popular. Que la prudència no ens faci traïdors Però tots junts fins el final — Pau Obrador (@pauobrador) September 30, 2013

9 El repte de l'oposició es ara estar a punt per governar bé i amb consens. El mapa electoral serà molt diferent — Pau Obrador (@pauobrador) September 30, 2013